Disparition du rav Moshé Shapira zatsal

Une grande figure du monde orthodoxe s’est éteinte shabbat soir. Le rav Moshé Shapira zatsal est décédé à l’hôpital Hadassa Ein Karem de Jérusalem des suites de l’agravation d’une maladie dont il souffrait depuis plusieurs années déjà . Il était âgé de 82 ans.

Ancien élève des prestigieuses yeshivot de Ponevezh et Hevron, le rav Moshé Shapira zatsal avait enseigné ensuite à Or Samea’h, et était devenu plus tard directeur de la yeshiva Pit’hei Olam où étudiaient de nombreux h’ozrim bi-tshouva. Il était considéré comme l’une des grandes figures spirituelles et des baalei ha-moussar du monde des yeshivot du courant lituanien. Il fut un érudit dans tous les domaines du Judaïsme traditionnel: Talmud, Tanakh’, Halakha, Hassidout, Moussar ainsi que Kabbala. Tous ses élèves et proches soulignent que sa modestie fut à la mesure de son érudition. Il a passé de longues années à rapprocher des Juifs qui étaient éloignés ou qui avaient abandonné le chemin de la tradition.

Photo Youtube