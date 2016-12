Disparition d’une Juste des Nations

La citoyenne américano-néerlandaise Marion Pritchard est décédée à l’âge de 96 ans. Lors de la 2e Guerre mondiale elle avait aidé à sauver cent-cinquante juifs, en grande majorité des enfants, en leur procurant nourriture, vêtements et cachettes. Elle avait été reconnue par Yad Vashem comme Juste des Nations en 1981. Lors de la cérémonie, elle avait indiqué que ses parents avaient insufflé en elle le sens de la justice et elle insistait sur le fait qu’elle n’aurait jamais pu faire ce qu’elle a fait sans l’aide d’autres citoyens courageux. Son père, qui était magistrat, avait l’idéologie nazie en horreur. Durant la guerre, elle travaillait comme assistante sociale pour l’ONU aux Pays-Bas et c’est dans l’un des camps pour personnes déplacées qu’elle avait connu son futur mari, Anton Pritchard, ancien soldat de l’armée américaine. Après la guerre le couple s’était installé aux Etats-Unis.

Photo Yad Vashem