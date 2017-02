Disparition de Leah Adler, mère de Steven Spielberg

Leah Adler, mère du célèbre metteur en scène américain Steven Spielberg, vient de décéder à l’âge de 97 ans à son domicile de Los Angeles.

Grande pianiste et peintre talentueuse, elle était connue dans la communauté juive californienne pour son restaurant strictement casher ‘The Milky Way’ (La Voie Lactée) où se côtoyaient des rabbins orthodoxes, des personnalités du show-biz et des touristes.

Elle est née Leah Posner en janvier 1920 dans la ville de Cincinnati. Elle a épousé en premières noces Arnold Meyer Spielberg juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et le couple a eu quatre enfants: Steven et ses trois sœurs Anne, Sue et Nancy.

Leah et Arnold Spielberg ont divorcé en 1965 et deux ans plus tard, elle a épousé Bernard Adler. Dans les années 1970, le couple a ouvert le restaurant devenu célèbre par la suite.

Leah Adler laisse ses quatre enfants, 11 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Son premier mari, Arnold Spielberg, vient de fêter ses 100 ans ce mois-ci et son deuxième mari, Bernard Adler, est décédé en 1995 à l’âge de 75 ans.

Source www.chiourim.com