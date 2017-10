La discussion sur la « Grande Jérusalem » retirée de l’ordre du jour

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a demandé au dernier moment que le texte de loi sur la « Grande Jérusalem » ne soit pas discuté dimanche lors de la commission ministérielle de Législation. Lors du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a expliqué que cette décision suit une demande des Etats-Unis, transmise par l’ambassadeur David Friedman: « Les Américains se sont adressés à nous afin de mieux connaître le contenu de cette loi. Et comme nous avons toujours agi en concertation et coordination avec eux nous le ferons aussi pour cette question afin de développer la réimplantation juive tout en prenant en compte d’autres élément plus globaux ».

Le ministre des Transports, Israël Katz, qui a préparé cette loi, a rappelé qu’il ne s’agit pas d’une question politique mais d’un texte historique qui assurera une large majorité juive à Jérusalem.

Lors de ce même conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a précisé un élément très important concernant une autre loi, très controversée celle-là, la loi dite « française » qui entend interdire l’ouverture d’une enquête concernant un Premier ministre en exercice. Il a déclaré ne pas être intéressé du tout à une telle loi si elle inclut les enquêtes actuellement en cours contre lui.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90