Discrimination sous couvert de tourisme à Pessah’

L’extrême gauche israélienne ne manque pas une occasion pour diviser la population et exprimer sa haine de soi. Dans une publicité postée sur Facebook par l’organisation Emek Shaveh, cette dernière encourage la population israélienne à se promener durant la fête de Pessah’ mais à éviter la Judée et la Samarie! Et de plus, avec un titre procvateur: « Excursion cachère le-Pessah' »

Le texte publié est exprimé ainsi: « D’ici quelques jours, vous allez être invités à vous rendre dans de nombreux endroits du pays, notamment des jardins publics et des sites archéologiques. Mais ces publicités ne vous préciseront pas si ces endroits se trouvent sur la Rive occidentale ou en Israël (!!). Ils vous diront ‘venez juste et ouvrez votre porte-monnaie’. Mais choisir un itinéraire d’excursion est un acte politique. Alors choisissez des lieux de visite en Israël et pas dans les Territoires…. »

Le président de Lakh’ Yeroushalaïm, Maor Tsemah’ dénonce « l’utilisation cynique de la fête de Pessah’ à des fins de division et de querelles entre les secteurs de la population israélienne ».

Il rappelle aussi que cette organisation Emek Shaveh entretient des relations avec le sheikh antisémite Raed Salah’, leader de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien.

Maor Tsemah’ appelle au contraire la population à se rendre partout en Erets Israël, du Néguev à la Galilée en passant par Jérusalem et Hevron, afin de concrétiser l’unité du pays et de sa population.

