Discours du rabbin Marvin Hier pour l’Inauguration Day de Donald Trump, 45e président des Etats-Unis

Donald Trump, le candidat républicain victorieux de l’élection présidentielle, sera officiellement investi le 20 janvier 2017 lors de ce que les Américains appellent l’« Inauguration Day ».

Depuis l’adoption du douzième amendement en 1933, la cérémonie d’investiture a toujours eu lieu le 20 janvier, sauf si ce jour est un dimanche.

Le nouveau président sera âgé de 70 ans, 7 mois et 6 jours.

Il sera midi à Washington DC et donc 7 heures du soir en Israël et déjà Shabbat, le 7ème jour de la semaine.

L’année hébraïque étant 5777, ça fait beaucoup de 7 !!!

Ce jour-là, devant le Capitole, à Washington, il devra prêter serment la main sur une bible et prononcera ces mots, comme le prévoit la Constitution américaine :

«Je jure solennellement que j’exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis.»

Donald Trump, prêtera serment en présence de six grandes figures du monde religieux américain qui se sont engagées à participer au temps de prière associé à la très solennelle cérémonie d’investiture:

– Le cardinal Timothy Dolan, archevêque catholique de New York,

– Les célèbres prédicateurs Franklin Graham et Wayne Jackson,

– Le pasteur Samuel Rodriguez,

– Le rabbin Marvin Hier,

– La pasteure Paula White, considérée comme la conseillère spirituelle du président élu, sera également présente.

Tous sont invités à y lire une prière ou un texte, seule Paula White prononcera un discours.

Le rabbin Marvin Hier, doyen et fondateur de l’organisation de défense des droits de l’homme Simon Wiesenthal de Los Angeles et premier religieux juif invité à prendre la parole à une investiture depuis trois décennies, avait vivement condamné, pendant la campagne, une promesse du milliardaire républicain : celle d’interdire temporairement à tous les musulmans d’entrer dans le pays.

Malgré ce désaccord, il s’est réjoui de participer à la cérémonie du 20 janvier. « Cela sera un honneur pour moi d’y être », a-t-il répondu au comité d’investiture qui l’avait contacté en vue de sa participation, puis il a indiqué que sa prière aurait une résonance du 21e siècle, il fera une lecture, récitera une prière originelle et accordera sa bénédiction au nouveau Président.

