Le discours de John Kerry bien accueilli Ã  Ramallah

Après le discours de John Kerry, très critiqué par le gouvernement israélien, le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a usé une nouvelle fois de son langage diplomatique en prétendant que ‘les Palestiniens étaient prêts à revenir à la table des négociations ‘. Mais il a posé une nouvelle fois ses conditions, toujours les mêmes, indiquant que pour cela, ‘les dirigeants israéliens devaient s’engager à respecter tous les accords signés avec l’AP et à geler totalement la construction dans les implantations et à Jérusalem Est’. Donc, en bref, rien de bien nouveau… D’autres responsables palestiniens se sont montrés plus critiques, n’appréciant pas que Kerry ait souligné clairement et sans équivoque que ‘les deux camps devraient accepter des ‘compromis douloureux’.