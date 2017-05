Discours de Binyamin Netanyahou à la cérémonie du Souvenir des victimes du terrorisme

Après avoir pris la parole lors de la cérémonie du Souvenir des soldats de Tsahal, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a participé à la traditionnelle cérémonie en souvenir des 3.117 victimes du terrorisme arabe palestinien. Il a notamment déclaré que les victimes du terrorisme tout comme les soldats de Tsahal font partie d’un même destin, celui de l’existence et de la défense de l’Etat d’Israël mais aussi du refus d’abdiquer face à l’adversité.

Le Premier ministre a dénoncé l’incitation à la haine et à la violence « qui est transmise par les mères palestiniennes dès le biberon » ainsi que la glorification des terroristes qui est pratiquée par l’Autorité Palestinienne. « Comment peut-on considérer comme héros une jeune mineur qui assassine sauvagement au couteau la petite Hallel qui dormait dans son lit? », demandait Binyamin Netanyahou. Il a également lancé un appel à Mahmoud Abbas, à l’avant-veille de sa rencontre avec Donald Trump: « Vous voulez faire un geste avec tout l’argent que vous recevez de l’étranger? Financez des projets de paix au lieu de verser des salaires aux terroristes! Financez la paix et non le meurtre! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90