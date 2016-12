Un dirigeant du Mouvement islamique entendu par la police

Malgré sa mise hors-la-loi par l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon, le Mouvement islamique arabe israélien continue à développer une intense activité subversive en sous-sol. L’un de ses dirigeants, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a été convoqué par l’unité Lahav 433 de la police pour y être interrogé. Il est soupçonné d’incitation à la haine antisémite et à la violence terroriste. Cet individu a notamment proféré des menaces et des appels à la violence sur les réseaux sociaux et à des médias islamiques.

La figure de proue de ce mouvement est le sheikh Raed Salah, leader le branche nord et tribun antisémite. Il purge actuellement une peine de onze mois de prison pour incitation également.

Photo Mohamas Awad / Flash 90