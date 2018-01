Directeur du Mossad: « Nous avons des yeux et des oreilles en Iran »

Le directeur du Mossad, Yossi Cohen, a évoqué la vague de protestation en Iran mais a estimé qu’elle n’est pas de taille à menacer le régime des mollahs: « Il ne faut pas se faire d »illusions même si nous serions heureux d’assister à une révolution en Iran », a-t-il notamment déclaré. Il a ensuite souligné « qu’Israël a des yeux et des oreilles en Iran », pour bien faire comprendre que l’Etat juif sait tout ce qui se passe dans ce pays. Il considére que la révolte d’une partie de la population est plus de nature économique et sociale que politique.

Concernant la politique étrangère de l’Iran, le directeur du Mossad a noté que ce pays déploie de nombreuses forces en-dehors de son territoire et a réussi à se créer un couloir aérien et terrestre qui lui permet de faire avancer son projet d’hégémonie régionale.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est très actif concernant son refus de voir l’Iran s’installer dans le sud de la Syrie. Il entretient des contacts avec toute une série de dirigeants européens pour bien leur faire comprendre qu’Israël ne restera pas les bras croisés face à cette volonté iranienne. Les contacts avec les Etats-Unis se poursuivent également, avec beaucoup plus de compréhension de la part de Washington que de la part des Européens.

Photo Amos Ben Gershom / Flash 90