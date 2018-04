Directeur du Mossad: “Certitude à 100% que l’Iran veut se doter de l’arme nucléaire”

Yossi Cohen, directeur du Mossad a déclaré en cercle privé être “certain à 100%” que l’Iran vise l’obtention de l’arme nucléaire”. L’information a filtré par l’intermédiaire d’un journaliste de l’Associated Press qui était présent lors de cette conversation. Par la suite, le directeur du Mossad avait rajouté que la communauté internationale se doit de modifier significativement ou sinon annuler l’accord signé avec l’Iran en 2015, sous peine de constituer une grave menace pour l’Etat d’Israël.

Yossi Cohen a expliqué que l’accord permet à l’Iran de préserver toutes les installations et le matériel destiné à son programme nucléaire et il a dit craindre que le régime des mollahs ne décide d’ici quelques années de passer outre de manière unilatérale à toutes les limitations qui lui ont été imposées. “L’Iran sera alors capable d’enrichir une grande quantité d’uranium et de produire rapidement l’arme atomique”, a affirmé le directeur du Mossad. Ce dernier a également dénoncé la levée des sanctions (grâce à l’Administration Obama) “ce qui a permis à l’Iran d’augmenter significativement son agressivité dans la région”.

C’est le 12 mai qu’expire l’ultimatum lancé par le président américain Donald Trump pour une refonte sérieuse de l’accord signé avec l’Iran, sous peine de se retirer totalement de l’accord et de restaurer les sanctions contre la République islamique.

Photo Yonatan Sinel / Flash 90