Le directeur de Haaretz a trouvé la cause du terrorisme en Europe: le sionisme!

Naftali Benett avait raison, une fois de plus: « A chaque fois que l’on croit que Haaretz a touché le fond, on découvre que ce journal peut arriver encore plus bas » écrivait-il après l’article de Rogel Alper contre les sionistes-religieux.

Et effectivement, cette fois-ci, l’auto-flagellation de ce quotidien s’est exprimée par son Pdg même, Amos Shoken. Ce dernier a trouvé la cause principale du terrorisme islamique qui frappe l’Europe occidentale: c’est la politique pro-sioniste menée par l’Europe occidentale depuis un siècle et pro-israélienne depuis cinquante ans qui a une grande part de responsabilité dans l’hostilité des Musulmans envers l’Occident »! Il a accusé l’Europe occidentale de soutenir Israël qui est un Etat occupant et un Etat-apartheid, ce qui explique les réactions violentes du monde musulman! Les auteurs des attentats de Paris, Nice, Berlin, Bruxelles, Londres ou Stockholm « cherchent à équilibrer les choses » conclut-il! On nage en plein délire!

Cette théorie avancée par le propriétaire du quotidien israélien le plus lu à l’étranger a entraîné de nombreuses réactions. Il est notamment accusé de blanchir les terroristes les plus vils et de réveiller les calomnies antisémites des périodes les plus obscures où les Juifs étaient accusés d’être la cause des malheurs qui s’abattent sur le monde. Aujourd’hui, c’est l’Etat d’Israël qui joue ce rôle du Juif bouc-émissaire et il fallait le patron d’un grand quotidien israélien pour accréditer cette thèse et la diffuser à l’étranger.

Photo Flash 90