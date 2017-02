Le directeur de la CIA a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah

Des sources arabes palestiniennes confirment que le directeur de la CIA Mike Pompeo s’est rendu à Ramallah dans la nuit de mardi à mercredi. Il a notamment rencontré Mahmoud Abbas et avec le chef des renseignements de l’AP Madjd Frej. Les entretiens ont porté sur de nombreux sujets politiques et sécuritaires, dont la visite de Binyamin Netanyahou à Washington, mais aussi sur la manière dont l’Administration Trump et l’Autorité Palestinienne pourraient établir un canal de dialogue. Rappelons que depuis l’élection de Donald Trump au mois de novembre, les terroristes de Ramallah se plaignent d’être ignorés par le nouveau président et ses équipes.

