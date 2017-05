Diplomatie: vers une « Initiative Macron »?

Le Quai d’Orsay ne démord pas de son intention de « mettre Israël au pas » et de promouvoir la cause arabe palestinienne. Après le nouveau vote infâme de la France d’Emmanuel Macron contre Israël à l’OMS, on parle maintenant de l’intention du nouveau président français de faire revivre l’initiative diplomatique lancée par l’ancienne équipe et qui se base sur la création d’un Etat palestinien sur les frontières d’avant le 4 juin 1067 avec la partie orientale de Jérusalem comme « capitale de la Palestine ».

Dans la cadre de l’élaboration de sa politique étrangère au Moyen-Orient, le président Macron aurait déjà fixé ses priorités: la guerre contre Daech et l’Islam radical, une tentative de régler la crise syrienne avec les Etats-Unis et la Russie ensemble, renforcer le Liban comme allié de la France et promouvoir un acord de paix entre Israël et l’Autorité Palestinienne avec la collaboration d’Etats arabes « modérés ».

De manière prévisible, le chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas préférerait de loin qu’une initiative diplomatique soit menée par Paris qui est une fidèle alliée de l’OLP. Mais il est plus que probable que Washington et Jérusalem ne veuillent rien entendre d’une ingérence française au cas où une telle initiative se précisait.

Rappelons que le premier test de la diplomatie française concernant Israël depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron s’est révélé extrêmement négatif. La France a voté en faveur d’une résolution condamnant Israël pour « violation du bien-être mental, physique et environnemental en Palestine»!!! Cette résolution était présentée par l’Autorité Palestinienne et la plupart des pays arabes dont…la Syrie!

Cela laisse augurer de la politique qui suivra le gouvernement Macron envers l’Etat juif.

