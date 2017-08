Quand un diplomate israélien combat son propre pays

Aucun scénario n’est décidemment à exclure dans la vie politique ou diplomatique d’Israël. Ismaïl Khaldi, qui fut présenté avec fierté comme le premie diplomate bédouin de l’Etat d’Israël, se retourne contre le pays qu’il est censé représenter à l’étranger. Il a écrit un post virulent sur Facebook dans lequel il accuse l’Etat d’Israël de pratiquer une « épuration ethnique » et de vouloir « effacer la mémoire historique collective des Bédouins ». Dans la suite de son message, il menace même de traîner l’Etat d’Israël devant la Cour pénale internationale de La Haye « afin d’empêcher que son village de Galilée ne devienne un « ghetto »!! Autrement dit, il accuse Israël de…judaïser la Galilée!

Suite aux réactions de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, Ismaïl Khaldi a supprimé son post mais au ministère on ne veut pas en rester là, considérant avec raison qu’il s’agit d’un incident grave qui ne doit pas rester sans suites.

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a vivement réagi elle-aussi, qualifiant « d’incident sans précédent » le fait qu’un diplomate au service d’Israël appelle la communauté internationale à agir contre son pays. « Nous ne permettrons pas qu’un diplomate israélien alimente l’industrie du mensonge contre Israël », a précisé la vice-ministre.

Le plus curieux dans cette affaire, c’est qu’Ismaïl Khaldi est un récidiviste! En novembre 2015, alors qu’il était en poste à l’ambassade à Londres, il s’était déjà attaqué aux Israéliens ainsi que personnellement au Premier ministre Binyamin Netanyahou et au ministre de l’Intérieur de l’époque Silvan Shalom. Dans une discussion avec Galit Peleg, une diplomate israélienne en poste à New York, à propos des crimes d’honneur dans les sociétés arabes et bédouines, Khaldi avait réfuté l’analyse faite par la diplomate et accusé les Israéliens de nourrir une haine contre les Arabes et les Musulmans en général, « plus forte encore que l’antisémitisme ».

Il avait alors été rappelé à Jérusalem pour « éclaircissements ».

