Dîner, chanter et danser Le Kikar Hamusica vous attend

Depuis trois ans maintenant les notes et les voix des chanteurs animent une place unique au monde entièrement dédiée à la musique: le Kikar Hamusica. Au cœur de Jérusalem se joue donc une partition voulue pour réaliser l’ahdout, l’unité entre tous, quelles que soient les origines et les croyances des uns et des autres. Cette partition à plusieurs voix est aussi ouverte à tous les styles de musique par les concepteurs du projet et dirigée par son « chef d’orchestre », le directeur artistique de la place, Dov Atlani.

Le P’tit Hebdo: Selon quel rythme s’enchainent les représentations sur le Kikar Hamusica?

Dov Atlani: La musique est omniprésente! Du dimanche au jeudi, des groupes se produisent de 12h à 23h, le vendredi de 12 à 14h et le samedi soir de 21h à 23h. Toute la journée, le public qui vient se restaurer sur la place, les passants, les amoureux de la musique, profitent d’une musique live et variée. Du classique, au jazz en passant par la bossa nova, la musique grecque, gipsy, andalouse, klezmer, ethnique et bien sûr israélienne: tout y est!

Lph: Comment sont choisis les musiciens qui se produisent?

D.A.: Ils sont choisis par mes soins. Je les convoque pour un casting sur scène après avoir reçu une vidéo de leur performance qui m’a semblée concluante. Puis si leur prestation live me convainc alors ils se produisent sur le Kikar Hamusica. Leur programmation musicale est déterminée suivant nos plages horaires avec des musiques douces entre 12h et 22h puis des morceaux dansants jusqu’à 23h.

Lph: Quels sont les projets de développement de cette place déjà de renom à Jérusalem?

D.A.: L’ambition du Kikar Hamusica va demeurer celle d’unir tout le monde autour de la musique et de permettre aux gens de venir dîner, chanter et danser. Dans ce sens, nous avons obtenu un partenariat avec la mairie de Jérusalem qui va nous permettre d’accueillir sur notre scène des spectacles organisés par la mairie. Cela apportera une plus-value considérable au kikar et attirera un nombre croissant de spectateurs israéliens qui s’ajouteront aux nombreux touristes et aux nombreux francophones qui fréquentent déjà régulièrement le lieu.

Dans l’année à venir, nous prévoyons l’ouverture d’un auditorium au-dessus du Musée de la musique, sur la place. Il s’agit d’une salle de 350 places conçue pour accueillir des prestations musicales toute l’année.

Par ailleurs, la partie artistique est remarquablement accompagnée par le développement des restaurants de qualité sur le kikar qui font le bonheur du public.

Lph: Quels sont les prochains grands rendez-vous du Kikar Hamusica?

D.A.: Parallèlement aux représentations quotidiennes, le Kikar accueille des évènements. Le prochain sera celui de la Fête de la Musique, le 21 juin, à partir de 21h, pour une soirée spéciale chansons françaises avec le groupe Spirit.

Le 25 juin, un évènement unique aura lieu, toujours à 21h: une soirée Live Street Art & Music avec Dan Groover. L’artiste va peindre une œuvre en direct qui sera ensuite mise en vente avec d’autres réalisations de la Art & Music Gallery d’Elios Attal, également située sur la place.

Enfin, au mois d’août Ishay Ribo remontera sur la scène du Kikar Hamusika.

Un conseil: réservez vos tables!

Kikar Hamusika, Rehov Yoel Solomon 10, Jérusalem

www.kikar-hamusica.com

Guitel Ben-Ishay