Dimanche : trafic réduit du tramway en raison de la fête des Rameaux

En raison de la procession traditionnelle à Jérusalem du dimanche des Rameaux qui précède les fêtes de Pâques chrétiennes, la circulation du tramway entre la gare centrale des autobus (Tahana Hamerkazit) et le Mont Herzl et entre le terminus de Pisgat Zeev et la station de la Colline des Munitions (Guivat Hatahmoshet), sera réduite entre 17 heures et 20 heures, ce dimanche 9 avril. A la fin du défilé, le trafic devrait reprendre normalement après une confirmation de la police de la capitale.