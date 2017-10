Dima Tayah, une voix arabe israélienne courageuse (vidéo sous-titrée)

Dima Taya, une jeune femme qui se définit comme « arabe, musulmane et israélienne » a laissé sans voix un journaliste arabe qui l’interviewait sur la chaîne arabe très regardée Musawa dont le siège est à Nazareth. Dans la séquence vidéo diffusée par l’organisation ‘Réservistes aux front’, elle démonte une à une les accusations de discrimination, d’apartheid et même d’occupation concernant Israël et appelle les Arabes israéliens à réaliser qu’ils vivent dans un Etat démocratique qui respecte les minorités et leur accorde tous les droits. Dima Taya compare la situation enviable des Arabes en Israël à celle, peu enviable, des Arabes des pays voisins.

Le présentateur a tenté à plusieurs reprises de la contrer, mais l’énergie, la conviction et les arguments de la jeune femme ont eu raison de lui: « Je suis fière de moi et du fait que je vis dans un Etat qui me respecte et me donne tous mes droits. Je ne vis pas sous occupation. Je suis fière de parler de l’Etat d’Israël et d’en faire partie intégralement. Je souhaite à tous les habitants des pays arabes et aux sociétés arabes de vivre dans une démocratie telle que celle d’Israël. Je pense que 90% des habitants de Gaza rêveraient de vivre à nouveau sous administration israélienne ».

Un cas certes encore minoritaire, mais qui fait chaud au coeur en contraste avec les déclarations et attitudes scandaleuses des représentants actuels de la population arabe israélienne à la Knesset.

Photo Ecran