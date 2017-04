Dichter : ‘L’Allemagne plus attentive aux revendications palestiniennes’

Dans une interview au journal ‘Der Spiegel’, le député Avi Dichter (Likoud), président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, a déclaré qu’Israël était inquiet du soutien apporté en priorité par le gouvernement allemand aux Palestiniens.

Evoquant ses entretiens récents avec le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel, que Netanyahou a refusé de recevoir la semaine dernière en raison de sa rencontre avec des représentants de B’Tselem et Shoverim Shtika, Dichter a déclaré : « L’Allemagne est un Etat-clé pour Israël, l’Europe et le monde ».

Il a ajouté : « Le ministre allemand des Affaires étrangères m’a indiqué qu’il s’avérait de plus en plus difficile pour l’élite politique de protéger ses intérêts étant donné que la population allemande devenait de plus en plus critique. Il m’a confié ses craintes de voir la jeune génération allemande moins engagée vis-à-vis du peuple juif. Toute baisse du soutien de l’Allemagne pour Israël est préoccupante ».

Pour Dichter, les dirigeants allemands qu’il a rencontrés se laisseraient manipuler par les mensonges des Palestiniens, ‘tombant régulièrement dans les pièges qu’ils leur tendent’.

Le député israélien a par ailleurs estimé que le gouvernement allemand sous-estimait la menace iranienne : « L’Allemagne et l’Union européenne ferment les yeux face à ce danger. Il est incroyable de découvrir l’aveuglement de l’Allemagne concernant l’accord signé avec Téhéran ».