Devenez propriétaire d’un penthouse à Netanya! Le projet Behor Towers

Situé dans l’un des quartiers les plus modernes et les plus demandés de Netanya, le quartier Agamim, le projet Behor Towers de la Société Mahlouf Behor et Fils, propose des penthouses à des prix uniques et avec des prestations de standing.

Un quartier en pleine expansion

La ville de Netanya sait attirer les populations jeunes et dynamiques. Parmi les lieux les plus demandés, le quartier Agamim séduit de plus en plus de monde.

Situé à quelques minutes de Ir Yamim et de son centre commercial, Agamim est une perle au milieu de la nature. En effet, le projet offre une vue splendide sur la mer qui est accessible à pied depuis les appartements des Behor Towers. A quelques pas à peine, vous pourrez profiter d’une promenade aménagée pour les piétons et les cyclistes et toutes les commodités comme des commerces ou des hôtels.

A cela s’ajoute une réserve naturelle ”Park Agam Hah’oref”, sur lequel donne aussi le projet.

Cet environnement très naturel n’en demeure pas moins moderne et idéal pour les familles du fait de sa proximité avec les maternelles, les écoles, les commerces et les centres communautaires.

Enfin le quartier Agamim et le projet Behor Towers sont très accessibles depuis les routes 4 et 2.

Un prix et des prestations à ne pas manquer!

Suite à cette description, on serait tenté de penser que les prix doivent être inaccessibles! Eh bien non, le projet Behor Towers est à petits prix pour des prestations de haut standing.

Alors que le prix au mètre carré est de 30000 shekels dans le quartier voisin de Ir Yamim, les penthouses du projet Behor Towers se vendent à seulement 17000 shekels le mètre carré! De ce fait, ce projet attire autant les familles que les investisseurs. En effet, le promoteur insiste sur la valeur importante d’un tel investissement. Etant donnée la demande dans le quartier, ces appartements sont loués facilement et permettent un rendement exceptionnel.

Tout à l’intérieur est pensé pour que chaque membre de la famille se sente à l’aise et au large. Les penthouses sont spacieux: 200 m2 d’appartement pour 100 m2 de terrasse.

Et l’intimité est aussi préservée vis-à-vis des voisins. Le promoteur a conçu le projet de façon à ce que les deux tours soient à une distance importante. Et cerise sur le gâteau: il a construit entre les deux un parc pour les habitants du projet, avec des places assises pour se détendre et des étendues d’espaces verts. Ce petit coin est aussi un atout important pour les parents qui cherchent un logement où leurs enfants auront de l’espace tout en étant en sécurité.

Des penthouses de 5 ou 6 pièces sont encore à prendre: les premiers arrivés seront les premiers servis!

Pour plus de renseignements:

*2789

050-665-8111

btnetanya@gmail.com

Pour fixer un RDV avec le directeur des ventes: Morane: 050-665-8111