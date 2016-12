Développements dans l’affaire Bassel Ghattas

L’enquête contre le député arabe Bassel Ghattas se poursuit et a déjà fourni de nouveaux éléments sur son implication dans le soutien actif au terrorisme. Assad Daqa, le frère du terroriste Walid Daqa (assassin de Moshé Tamam hy »d) a été arrêté lundi. C’est lui qui aurait transmis les douze appareils téléphoniques ainsi que les cartes SIM à Bassel Ghattas pour qu’il les remette à son frère en prison.

Suite à ce nouvel élément, la police a demandé la prolongation de la garde à vue du député qui devait être libéré et assigné à résidence dès mardi midi. De mauvaise foi comme de coutume, Bassel Ghattas a indiqué qu’il pensait qu’Assad Daqa lui avait remis pour son frère un paquet…avec des livres!

Le juge Menahem Mizrahi, chargé de l’affaire, a expliqué qu’il n’est pas aisé de maintenir ainsi un député en garde à vue prolongée mais a exprimé sans crainte (justifiée) qu’en cas de libération de Bassel Ghattas, ce dernier en profiterait pour entraver l’enquête par tous les moyens. Le magistrat a indiqué que la fouille de l’appartement et du bureau de Bassel Ghattas a permis de découvrir des éléments graves contre lui.

Avec une arrogance qui le caractérise, Bassel Ghattas s’est adressé au juge durant l’audience en ces termes: « Dans cet océan tumultueux de racisme et de haine (sic) je garde toutefois l’espoir que les tribunaux constitueront une île de sagesse et de bon sens. Si je n’avais pas été député arabe, jamais on ne m’aurait arrêté de la sorte. Il y a là une politique de deux poids et deux mesures. Lorsque des ministres juifs ont été accusés, ils ont été jugés et emprisonnés sans qu’ils aient été arrêtés par la police. Idem pour des officiers de police ou des généraux de Tsahal. Pour vous, un député arabe est coupable sauf s’il est prouvé autrement« .

En dehors du tribunal de paix de Rishon Letzion se tenait un petit rassemblement de soutien au député, avec notamment la présence de ses deux collègues de Balad, Jamal Zahalka et Hanin Zoabi. Ils appelaient à la libération immédiate de Bassel Ghattas et lançaient les ritournelles habituelles de « racisme anti-arabe » et « persécution politique ».

Photo Hadas Parush / Flash 90