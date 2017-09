Le deuxième agent. Question au Beth Din

Bonjour Rav, un agent immobilier m’a proposé un appartement mais il n’a pas réussi à me convaincre de l’acheter. Le prix me semblait trop élevé. Quelques semaines plus tard, un autre agent m’en a parlé et a réussi à me convaincre que le prix était le meilleur que je pouvais obtenir dans ce quartier et que cet appartement me convenait vraiment. Je compte b »h conclure l’achat. Mais je me demande est ce je dois aussi payer le premier agent?

Réponse :

Il est clair que vous n’avez pas à payer davantage qu’une commission. La question est de savoir si le deuxième agent doit partager sa commission avec le premier.

Si le deuxième agent vous a proposé l’appartement sans savoir qu’il vous avait déjà été montré, la commission lui revient entièrement, et le premier ne doit rien recevoir.

Cependant, si les arguments du premier agent immobilier ont contribué à votre décision, vous devez lui verser un tiers de la commission. C’est ce que tranche le Michpetei Chalom chapitre 185 au nom du Chav Yaacov Chapitre 13, dans le cas d’un bien proposé par un agent, à un Juif mais qui a été acheté par un non Juif, et puis racheté en fin de compte par ce Juif. Dans ce cas, l’acheteur doit donner un tiers de la commission à l’agent étant donné qu’il a commencé l’affaire et avait encouragé le Juif, ce qu’il a amené finalement à conclure l’achat.

Rav Reouven Cohen