Route n° 446: les deux terroristes de vendredi retrouvés

Deux terroristes qui avaient ouvert le feu vendredi sur un véhicule israélien sur la route n°446 près de la localité juive de Nili (Binyamin) ont été retrouvés et arrêtés. Lors d’une opération conjointe de Shin Bet et de l’unité Douvdevan de Tsahal, les deux individus ont été capturés dans le village de Dir Abou Mashal, à quelques kilomètres au nord de Nili. Les armes qu’ils détenaient ont été confisquées et ils ont été emmenés pour interrogatoire.

Le conducteur du véhicule touché avait poursuivi sa route jusqu’à l’intersection Ofarim où il avait alerté les soldats en faction. Par mircale, il n’a pas été touché mais son véhicule a subi des impacts de balles.

Photo Police