Deux suspects d’un quartier arabe de Jérusalem arrêtés pour vols et agressions

La police a interpellé deux jeunes Arabes de la partie Est de Jérusalem qui seraient impliqués dans des cambriolages et agressions graves contre des Juifs dans des quartiers limitrophes, au cours de la semaine passée. Le tribunal doit reconduire dans la journée leur garde-à-vue. Ils ont été arrêtés par une équipe d’enquêteurs mise en place à la suite de plusieurs plaintes sur des cas de violences. D’après les résultats de leurs investigations, les suspects auraient agi ensemble de façon programmée, s’attaquant à des personnes isolées dans la rue, les poussant et parfois les frappant, avant de leur voler leur sac ou leur téléphone portable et de prendre la fuite. Ils auraient même retiré de l’argent avec une carte de crédit dérobée. Après leur interpellation, la police a perquisitionné leur domicile et a trouvé une partie de leur ‘butin’.