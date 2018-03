Deux soldats tués dans un attentat

Hier, quelques heures avant Shabbat, un attentat à la voiture bélier a eu lieu près de la localité de Mevo Dotan.

Le terroriste ayant identifié un groupe de quatre soldats en poste a foncé sur eux avec sa voiture. Les victimes sont le capitaine Ziv Deos (21 ans) et le soldat Netanel Kahalani (20 ans). Il se tenaient en avant-garde et ont donc été touchés de plein fouet par le terroriste. Ce dernier s’est ensuite dirigé sur les deux soldats en arrière, les blessant gravement. Ils ont tous les deux subi plusieurs opérations et le pronostic vital de l’un d’entre eux est toujours engagé.

Le terroriste a réussi à prendre la fuite avant d’être arrêté. Dans un premier temps, il a déclaré qu’il s’agissait d’un accident avant de modifier sa version et d’avouer qu’il avait délibérément choisi les soldats comme cible.

Photo by Meir Vaknin/Flash90