Deux sœurs jumelles décèdent à l’âge de 103 ans

Deux sœurs jumelles au destin semblable viennent de décéder à l’âge de 103 ans à quelques jours d’intervalle. Devora et Hanna sont nées un an avant la Première Guerre mondiale dans une bourgade de Lituanie et elles sont montées en Israël à l’âge de 20 ans.

Elles se sont mariées pratiquement en même temps et se sont installées dans deux Kibboutzim voisins, l’une à Afikim et l’autre à Kinnereth. Elles ont eu chacune quatre enfants, ont travaillé dans le même domaine et étaient très liées affectivement. La semaine dernière, Devora est décédée, et elle a été suivie de quelques jours par sa sœur Hanna, qui s’est éteinte samedi.

La fille de Devora, Osnat, a déclaré : « Dans la vie et dans la mort, elles n’ont jamais été séparées ».

Pendant toutes ces années, elles sont restées très proches et malgré leur affaiblissement, ces derniers temps, elles continuaient à se soucier l’une de l’autre ». Elles ont quitté ce monde en laissant une belle descendance.

Devora et Hanna avaient cinq frères et sœurs. Seul l’un d’entre eux est monté en Israël. Les autres sont restés en Lituanie et ont été assassinés par les Nazis pendant la Shoah.

