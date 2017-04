Deux internationaux israéliens suspendus pour avoir critiqué leur sélectionneur

Tomer Hemed et Ariel Haroush seront privés de sélection pour au moins deux matches.

Coupables d’avoir critiqué dans la presse les choix de leur entraîneur Elisha Levy après la lourde défaite (4-1) en Espagne vendredi, les deux internationaux israéliens Tomer Hemed et Ariel Haroush ont été suspendus pour les deux prochaines rencontres de leur sélection. Ils manqueront notamment la réception de l’Albanie, le 11 juin, sans doute décisive dans la course à la Coupe du monde 2018.

Israël est troisième du groupe G des qualifications, à quatre points de l’Espagne et de l’Italie. Hemed (27 sél.), auteur de 13 buts avec Brighton en D2 anglaise cette saison, était remplaçant au coup d’envoi à Gijón vendredi, comme le gardien du Hapoël Tel Aviv (7 sél.). «Je me fiche de la raison, je dois être sur le terrain en début de match», a-t-il ainsi déclaré. Les deux joueurs pourront de nouveau prétendre à une sélection s’ils «s’excusent et que l’entraîneur les juge aptes», selon un porte-parole de la Fédération.

avec AFP

