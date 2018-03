Deux héros français poignardés à mort par deux Islamistes radicaux, par F. Heilbronn

Mireille Knoll incarnait le courage des Français juifs dans ce XXe siècle génocidaire. Arnaud Beltrame incarnait nos plus hautes valeurs Républicaines.

Ce vendredi 23 mars, deux héros français sont tombés sous les coups de couteaux de deux islamistes radicaux en France. L’un à Trèbes, près de Carcassonne, l’autre à Paris dans le XIe arrondissement. L’un s’appelait Arnaud Beltrame, il allait avoir 45 ans, l’autre Mireille Knoll, elle avait 85 ans.

L’un était officier supérieur de gendarmerie, officier parachutiste, décoré de la Croix de la Valeur Militaire après avoir exfiltré en 2005 un otage d’Irak dans une mission périlleuse de chuteur opérationnel. L’autre était une veuve et une grand-mère paisible qui, à l’âge de 10 ans, avait échappé avec sa mère aux policiers et gendarmes français lancés à ses trousses, car elle était juive, lors de la Rafle du Vel d’Hiv.

L’un a choisi de sauver la vie d’une femme et de se constituer otage d’un tueur islamiste radicalisé qui avait déjà tué trois personnes. L’autre était la voisine d’un jeune musulman en dérive qu’elle connaissait depuis des années.

L’un a sûrement essayé de par son entraînement commando et son expérience d’ancien du GIGN de neutraliser ce tueur. L’autre connaissait ce voisin depuis son plus jeune âge et l’avait aidé.

Ce 23 mars 2018, l’un est mort égorgé, après s’être sûrement battu et avoir reçu trois balles. L’autre est morte poignardée onze fois puis brûlée seule dans son appartement.

Comme à Montauban et à Toulouse, il y a tout juste six ans, l’Islam radical a tué un parachutiste et une juive. L’Islam radical s’en est pris une fois de plus aux symboles qu’ils exècrent, notre résilience de combattants républicains et la présence juive bi-millénaire en France.

Le lieutenant-Colonel Beltrame incarnait l’honneur et la Patrie comme nos plus hautes valeurs Républicaines et de courage. C’était un ancien Officier de réserve ayant choisi l’armée de métier et les opérations les plus risquées. C’était aussi un humaniste, Franc-maçon et membre de la Grande Loge.

Mireille Knoll incarnait le courage et l’héroïsme des Français juifs dans ce XXe siècle génocidaire. Elle avait su échapper aux tueurs nazis et à leurs complices français. Elle était une épouse de rescapé d’Auschwitz, une mère et une grand-mère adorée.

Arnaud et Mireille ont hélas croisé deux jeunes fanatisés par cet Islam radical mortifère qui depuis 2012 a assassiné en France près de 250 personnes.

Cet Islam radical qu’il faut combattre militairement, judiciairement mais aussi jusque dans les mosquées salafistes, les chaînes satellitaires et les réseaux sociaux.

Nos deux héros demandent justice. Nos 250 héros demandent courage et combat contre ce mal qui ne s’arrêtera pas sans notre détermination inflexible.

Ce mercredi 28 mars, le matin, un hommage national sera rendu aux Invalides pour Arnaud Beltrame, le soir, une marche blanche est organisée de la Nation au domicile de Mireille Knoll dans le XIe arrondissement, avenue Philippe Auguste. Nous serons nombreux à rendre hommage à ces deux héros français, le matin ET le soir

Le Lieutenant-Colonel Beltrame sera élevé au Grade de Commandeur de la Légion d’Honneur par le Président de la République. Il serait juste que Mireille Knoll soit nommée Chevalier de la Légion d’Honneur.

François Heilbronn

Source: laregledujeu