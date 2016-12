Deux gagnants au concours biblique international pour adultes

La finale du concours biblique international pour adultes 5777, placé cette année sous le signe du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, s’est déroulée mercredi soir au Binyanei Haouma sous la direction du Dr Avshalom Kor. Les gagnants sont Yafit Sliman d’Israël et Yair Sahak, des Etats-Unis. Ils sont suivis du Dr Eliézer Abergel, arrivé en 3e position, et de Tzvi Mordechai du Canada qui a obtenu la 4e place.

Au départ, des milliers de candidats s’étaient présentés mais pour cette dernière étape, seuls 27 candidats du monde entier étaient présents sur la scène, prêts à répondre aux questions. Ils sont venus notamment de France, de Belgique, d’Argentine, d’Australie, de Grande Bretagne, d’Afrique du Sud, etc.

La compétition a eu lieu en présence notamment du ministre de l’Education Naftali Benett, qui a pris la parole.