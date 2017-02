Deux étudiants de l’Université de Tel-Aviv remportent le Championnat du monde de Débat 2017

Deux étudiants du Club de Débat de l’Université de Tel-Aviv, Tom Manor et Noam Dahan, ont remporté la première place aux Championnats du monde universitaire de Débat qui se sont tenus à La Haye, dans la catégorie « anglais deuxième langue ». C’est la troisième fois que le Club de Débat de l’UTA remporte ce Championnat.

Deux couples de participants et six juges ont été envoyés par l’Université de Tel-Aviv pour prendre part au championnat. En plus de la victoire de Manor et Dahan, les deux participants, Dan Lahav et Eyal Hayut-Man sont arrivés en quarts de finale pour anglophones, bien que l’anglais soit leur seconde langue. En outre, Lahav a obtenu la quatrième place sur la liste des orateurs exceptionnels, dans la catégorie anglais seconde langue.

Les juges envoyés par le Club de Débat ont également obtenu des résultats impressionnants : quatre sur six d’entre eux ont été sélectionnés pour juger les finales de la compétition, parmi eux l’entraîneur du Club Sela Nevo.

« Israël est déjà considéré comme une puissance mondiale dans ce domaine », commente Nevo, étudiant de maitrise en sciences de l’informatique, entraîneur du club et ancien champion du monde. « Notre club est considéré comme fort en Israël. Nous sommes champions du monde dans la catégorie anglais seconde langue, et également placés parmi les meilleurs clubs internationaux dans le classement général. »

Le débat est un sport d’équipe, qui met en jeu la force de persuasion de ses participants. Les orateurs reçoivent un sujet et doivent présenter des arguments en faisant preuve de créativité, de capacité d’analyse, de compétences rhétoriques et d’aptitudes à se tenir devant un public.

« En Israël nous avons une saine culture du débat », plaisante Nebo. « Les gens aiment argumenter et arrivent à nous après de nombreuses années d’expérience. Plus sérieusement : le débat propose un défi intellectuel particulier et amusant. L’orateur doit pouvoir élaborer une thèse sur n’importe quel sujet, et réfuter les arguments de son opposant. C’est un jeu merveilleusement intelligent, amusant et social ».

« Nous sommes très fiers de cette victoire », déclare Dana Green, présidente du Club Débat de l’Université de Tel-Aviv. « Cette discipline est sans aucun doute moins connue en Israël qu’aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, et pourtant le Club de Débat de Tel-Aviv est déjà célèbre dans le monde entier, et nous arrivons à vaincre à la fois les Américains et les Britanniques, même dans les concours pour anglophones ».

Le Club de Débat de l’Association des étudiants de l’Université de Tel-Aviv est ouvert gratuitement et sans examen d’entrée à tous les étudiants inscrits à l’Université.

