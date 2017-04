Ces deux conférences du controversé Tariq Ramadan qui dérangent à la veille de la présidentielle

Le maire de Villeneuve-d’Ascq a saisi ce mardi le ministère de l’Intérieur, faisant part au cabinet de Matthias Fekl de sa « vive inquiétude quant à la tenue ce vendredi 21 avril et samedi 22 avril de deux conférences organisées par Tariq Ramadan au complexe Ascotel situé sur la cité universitaire ».

Selon Gérard Caudron, « les réservations ont été faites de telle manière que Gilles-Maurice Bellaïche propriétaire de cet établissement hôtelier, n’a compris qu’a posteriori l’identité des personnes concernées. » Et l’élu de mettre les services de l’État face à leurs responsabilités : « Monsieur Bellaïche a alerté les services de la Préfecture et la Police nationale mais ces conférences n’ont pour autant pas été annulées. Au contraire, monsieur Bellaïche qui souhaitait se désengager de la réservation faite, s’est vu notifier une assignation en référé d’heure à heure devant le TGI de Lille pour le 4 avril, assignation à laquelle il ne s’est pas présenté sur les conseils de son avocat. »

Gérard Caudron souligne « les troubles à l’ordre public que ces conférences sont susceptibles de générer qui plus est, à l’avant-veille et la veille du premier tour de l’élection présidentielle » et demande que ces conférences soient interdites.

Sans la mosquée de Villeneuve

À noter que le centre islamique de Villeneuve-d’Ascq n’est pas partenaire de ces deux rendez-vous. Le CIV n’a jamais invité Tariq Ramadan, « ce n’est pas lié à la personne car nous apprécions le discours de Tariq Ramadan qui appelle les musulmans à évoluer », reconnaît le recteur de la mosquée, Mohamed Karrat. En revanche, son frère Hani a animé plusieurs conférences au CIV.

