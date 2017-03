Deux cents rabbins en congrès accueillis à la synagogue de Rome

Deux cents rabbins dirigeant des communautés juives en Europe participent cette semaine au 16e congrès de la Conférence des Rabbins qui se tient dans la ville de Pomezia, en Italie. Cet organisme, qui regroupe plus de 700 leaders religieux orthodoxes du Vieux Continent, a été fondé en 1956. Le premier congrès a eu lieu en 1957 à Amsterdam. Les rabbins se sont rendus ce mardi à Rome sous la conduite du grand rabbin séfarade d’Israël, Rav Itshak Yossef, et ont été reçus à la grande synagogue de la ville. Ils ont également visité le ghetto et le musée juif de la capitale italienne.