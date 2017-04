Deux attentats en Egypte contre des églises coptes

Plus de quarante personnes ont été tuées et une centaine d’autres blessées dans deux attentats perpétrés en Egypte contre la communauté copte, minoritaire dans le pays. Les explosions meurtrières ont été déclenchées dans deux églises, la première à Tanta, à une centaine de kilomètres au nord du Caire, et la seconde, quelques heures plus tard, à Alexandrie. Le président égyptien Al Sissi a réagi en annonçant la réunion urgente de son conseil à la sécurité nationale. Parmi les victimes figure un policier qui aurait tenté d’empêcher l’attentat en se jetant sur le terroriste. Le bilan est lourd : à Alexandrie, 11 morts et 35 blessés, et à Tanta, 30 morts et 70 blessés.

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a ajouté que ‘le monde devait s’unir pour combattre partout le terrorisme’. La vice-ministre des Affaires étrangères Tsippy Hotovely (Likoud) a elle aussi envoyé un message de sympathie aux Egyptiens, en soulignant que ‘le terrorisme ne s’arrêtait pas à Stockholm, Saint Pétersbourg, Berlin, Londres ou Jérusalem’, et que ‘l’attentat contre des églises coptes rappelait que ‘même l’Egypte devait affronter ces attaques ». Elle a conclu en affirmant qu’Israël ‘s’associait à la lutte contre le terrorisme partout où il frappait et était prêt à tendre la main afin de l’éradiquer’.