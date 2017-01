Les deux attaques à Haïfa : des actes terroristes

Les attaques à l’arme à feu contre deux hommes à Haïfa le 3 janvier dernier, à trente minutes d’intervalle, étaient des actes terroristes. Le Rav Yehiel Illouz, 48 ans, juge au tribunal rabbinique de la ville pour les conversions, a été sérieusement blessé par les tirs. Une demi-heure plus tard, Guy Kafri hy’d, 47 ans, qui était chauffeur de bus scolaire, a été atteint mortellement par plusieurs balles.

La police n’avait pas pu établir, au départ, un lien entre ces deux attentats. A présent, après une enquête approfondie, c’est chose faite : ils auraient été perpétrés par le même terroriste. Lundi matin, l’information a été autorisée à la publication avec le nom du suspect : le procureur du tribunal de district de Haïfa a inculpé Muhammad Shinawi, 21 ans, résident du quartier de Halissa, dans la cité portuaire, pour meurtre et tentative de meurtre.

L’acte d’accusation précise ‘qu’au cours des années, la haine du prévenu envers les Juifs n’avait fait que croître et qu’il avait la conviction qu’ils étaient des ‘infidèles’ et qu’on pouvait donc s’attaquer à eux’. Les enquêteurs ont découvert au cours de leurs investigations que Shinawi avait agi avec préméditation, cherchant à tuer des Juifs avec son fusil.

Le matin du crime, Shinawi serait arrivé à la ville basse de Haïfa et aurait repéré un Juif religieux, le Rav Illouz. Il l’aurait suivi et aurait tiré dans sa direction, le blessant sérieusement, avant de s’enfuir. Il aurait ensuite pris pour cible une femme mais ne l’aurait pas touchée, fort heureusement. Puis il aurait poursuivi son chemin vers le quartier de Halissa et aurait aperçu un autre juif, Guy Kafri. Et là, malheureusement, il l’aurait assassiné de sang-froid sans la moindre hésitation.

Après avoir commis son forfait, il aurait caché son arme et d’autres effets personnels dans des fourrés, près du logement de ses parents. Quelques temps plus tard, il aurait bénéficié de l’aide de deux amis pour voler une moto.

Au cours de son interrogatoire, il s’est avéré très clairement qu’il avait agi par haine des Juifs et d’Israël. Par le passé, il avait incendié des voitures de Juifs pendant la deuxième guerre du Liban. En outre, sa haine des Juifs serait devenue plus forte encore avec sa fanatisation religieuse.