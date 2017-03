Deux ans et demi de prison pour un Arabe israélien qui a renversé un policier

Le tribunal de district de Haïfa a infligé une peine de deux ans et demi de prison à un habitant du village arabe d’Abou Snan, en Galilée, qui a renversé volontairement avec son véhicule un policier qui tentait de l’arrêter pour vérifier son identité. Hussam Tarabia a été condamné pour divers délits : il a été accusé notamment d’avoir tenté de causer des blessures graves, d’avoir gêné un agent de police dans l’exercice de ses fonctions et d’avoir pris la fuite après avoir blessé l’agent et conduit sans permis valide. Selon le verdict, Tarabia a continué sa course alors que le policier se trouvait sur le capot de sa voiture. L’agent est tombé à terre lorsque Tarabia a fait un arrêt brusque et a perdu connaissance. Il a ensuite été transporté à l’hôpital où il été gardé trois jours, souffrant de nombreuses contusions à la tête, au visage et sur tout le corps.