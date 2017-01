Deux anciens généraux rejoignent le Camp Sioniste

Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour Itshak Herzog. Deux anciens généraux de Tsahal ont annoncé leur ralliement au Camp Sioniste. Il s’agit d’Amiram Levin et Yom-Tov Samia. Ce dernier a notamment été commandant de la région militaire sud à la fin des années 1990, Amiram Levin quant à lui était commandant de la région militaire nord au début des années 1990.

Sur sa page Facebook, Yom Tov Samia a indiqué qu’après avoir étudié de l’extérieur la classe politique israélienne, il a décidé d’opter pour le courant médian du Camp Sioniste qui est selon lui le continuateur de David Ben-Gourion, Menahem Begin et Itshak Rabin sur les plans militaires, politiques et sociaux. Il a considéré que le Camp Sioniste était aujourd’hui un parti du centre.

Quant à Amiram Levin, il s’est souvent exprimé pour un retrait israélien de Judée-Samarie et le démantèlement des localités juives.

Il faut toutefois souligner que ces deux généraux, surtout Amiram Levin, font régulièrement parler d’eux dans le cadre de ce fameux groupe « d’Officiers pour la sécurité d’Israël » qui mène des campagnes bruyantes contre le gouvernement et contre Binyamin Netanyahou en particulier. Mais bien qu’ayant derrière eux un passé militaire prestigieux, ces généraux ne se sont pas toujours illustrés par leur clairvoyance, c’est le moins que l’on puisse dire. Il ne faut pas oublier par exemple que la plupart de ces anciens généraux qui accusent aujourd’hui Binyamin Netanyahou et son gouvernement de « mener Israël vers l’abîme » ont été parmi les chauds partisans des Accords d’Oslo et de la Hitnatkout, censés d’après eux « améliorer la situation sécuritaire d’Israël » et qu’ils prônaient également un retrait israélien du Golan, pour les mêmes raisons…

Leur adhésion au Camp Sioniste n’est donc pas une surprise. Ils se retrouveront en compagnie de nombreuses personnes incapables de déceler les dangers qui guettent le pays et de comprendre à qui Israël à affaire.

