Destruction de vestiges juifs sur le Mont du Temple: la bataille est-elle perdue?

Depuis environ treize ans, des groupes de juifs, professionnels ou amateurs, s’attèlent à une tâche ingrate mais pourtant indispensable: récupérer les gravats et détritus laissés par le Waqf musulman lors des travaux illégaux qu’il effectue sur le Mont du Temple, et tenter de retrouver des objets ou des vestiges juifs volontairement abandonnés.

Mais cette activité risque bientôt de prendre fin par manque de moyen, laissant ainsi le Waqf faire disparaître en toute impunité les traces du passé sur le lieu le plus sacré du peuple juif. De même les travaux de recherche sur les pièces récupérées sont en phase de prendre fin pour les mêmes raisons.

Malgré de multiples rencontres avec des responsables politiques et les promesses du Premier ministre, l’aide financière gouvernementale n’est toujours pas arrivée et les archéologues en sont réduits à lancer ces jours-ci une campagne de collecte de fonds auprès du public pour pouvoir sauver cette mission sacrée due au laxisme général face au Waqf.

« Nous espérons que la population répondra présent pour nous aider à sauver ce précieux patrimoine national commun » déclare l’archéologue Dr. Gaby Barkaï, l’un des directeurs de ce projet. De son côté, l’association El’ad, initiatrice de ce projet, a annoncé la fin provisoire des travaux tant qu’une solution financière ne sera pas trouvée. La poursuite des travaux nécessiterait environ 250.000 shekels dans un premier temps.

Depuis 1999, le Mouvement islamique arabe israélien et le Waqf ont extrait des centaines de tonnes de détritus suite à des travaux illégaux effectués en toute impunité dans les sous-sols du Mont du Temple. Ces détritus étaient jetés dans la vallée du Kidron. C’est en 2004 que le Dr. Gaby Barkaï et Tsahi Dvira ont lancé le projet destiné à sauver un maximum de vestiges juifs parmi les détritus et de les faire analyser dans des laboratoires.

Il faut rappeler que le Waqf, qui rude dans les brancards dès qu’Israël soulève une pierre, s’est permis de construire une mosquée souterraine sous Mont du Temple en toute irrégularité et sans réaction ferme des autorités israéliennes, soucieuses de ne pas irriter les Jordaniens.

Photo Illustration