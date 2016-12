Les dessous de l’abstention américaine selon le Washington post

Le Washington Post a publié ce jeudi un article révélant les dessous de la décision des Etats-Unis de ne pas opposer leur veto à la résolution anti-israélienne au Conseil de Sécurité de l’Onu. D’après le quotidien américain, le vice-président américain Joe Biden aurait mis en garde ses collègues contre une réaction très dure d’Israël et du Congrès américain. Mais la majorité des hauts fonctionnaires auraient estimé que ‘le moment était venu de prendre position face à ‘l’accélération de la construction’ dans les implantations juives de Judée-Samarie et dans le quartier est de Jérusalem.

Dans les discussions portant sur l’attitude à adopter par les Américains, il aurait été question des réactions que l’abstention américaine allait susciter et du fait que cela risquait d’être plus dommageable que profitable. Un haut responsable aurait alors indiqué que les relations étaient de toute façon déjà tendues entre Israël et l’administration américaine. Après des dizaines d’années d’abstention dans les débats concernant Israël, les conseillers d’Obama auraient donc estimé que ce dernier ‘n’avait rien à perdre étant donné qu’il n’avait pas à se présenter pour un nouveau mandat’.

C’est ainsi que l’ambassadrice des États-Unis à l’Onu, Samantha Power, a reçu comme directives de s’abstenir lors du vote et de permettre ainsi à la résolution anti-israélienne d’être adoptée. Et donc, malgré les réactions difficiles qu’ils craignaient, les hauts responsables de l’administration américaine auraient indiqué qu’ils étaient satisfaits de voir que la question des implantations, et du ‘danger qu’elles constituaient pour un accord de paix entre Israël et les Palestiniens’ selon eux, était revenue à l’ordre du jour sur la scène internationale.