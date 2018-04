Des indiens d’Amérique en Samarie

Le chef indien Joseph River Wind de la tribu des Arawaks et son épouse Dr. Larolen ont effectué une visite en Samarie à l’invitation du conseil régional. Le couple a notamment visité la zone industrielle de Barkan et s’est rendu sur Har Bera’kha.

Joseph River Wind a exprimé au président du conseil Yossi Dagan les sentiments chaleureux et amicaux des peuples indiens envers l’Etat d’Israël et la Samarie en particulier. Il a indiqué que l’histoire d’Israël et le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale constituent une source d’inspiration pour les Indiens qui espèrent eux-aussi un jour retrouver les leurs: “Votre histoire, celle du peuple d’Israël, nous donne beaucoup d’espoir. Vous êtes revenus à votre langue, sur votre terre et avez retrouvé votre spiritualité. Pour nous, les Indiens qui avons vécu une histoire de dépossession semblable à la votre, c’est une émouvante réussite qui nous encourage et nous renforce”.

L’épouse du chef indien a promis de continuer de soutenir Israël, d’encourager un maximum d’Indiens d’Amérique à se rendre en visite en Samarie et de lutter contre le BDS. “Nous faisons tout ce que nous pouvons pour contre la propagande et les ‘fake news’ contre Israël”, a souligné Joseph River Wind. Allant encore plus loin, il a dit: “Il faut stopper l’occupation arabe et restituer la Samarie au peuple hébreu, son propriétaire, tout comme Jérusalem et le reste du pays”:

Le couple a ensuite entonné un chant indien qu’ils ont écrit et composé en l’honneur du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël.

Très ému et impressionné par tant d’amitié, le président du conseil régional a déclaré: “Il est émouvant de voir des personnalités venir du monde entier pour visiter la Samarie et s’identifier à l’épopée merveilleuse du peuple d’Israël. Et cela se passe en dépit des multiples tentatives de salir cette région et ses habitants juifs. Tous ceux qui viennent ici sur place se rendent compte de la réalité. Ce à quoi nous assistons ici est la réalisation des promesses de nos prophètes.

Vidéo:

Photo Conseil régional Samarie