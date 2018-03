Des F-35 israéliens ont ils-survolé l’espace aérien iranien?

Si l’information est confirmée, il s’agira à la fois d’un incontestable succès de Tsahal ainsi que d’un sérieux avertissement à l’Iran, prouvant qu’Israël pourrait frapper où il veut et au moment choisi sur le territoire iranien. Selon des sources en provenance des émirats, deux avions-furtifs F-35 de l’armée de l’air israélienne auraient effectué le mois dernier une mission de reconnaissance dans les cieux iraniens. Les deux appareils auraient traversé les espaces aériens syrien, irakien et iranien sans être repérés par les radars, y compris les radars russes, et auraient ensuite survolé les villes de Shiraz et de Bander-Abbas dans le sud de l’Iran. Ces sources ont refusé de préciser si cette mission a été concertée avec les Etats-Unis ou non.

Israël a pour l’instant reçu sept appareils F-35 dont certains ont déjà effectué des missions en Syrie ainsi qu’à la frontière libano-syrienne. Les sources arabes font savoir que les pilotes israéliens peuvent effectuer en toute facilité, quotidiennement et à deux reprises l’aller-retour entre Israël et l’Iran!

Photo Illustration