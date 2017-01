Derniers préparatifs avant l’investiture de Trump

Les préparatifs battent leur plein à Washington à quelques jours de l’investiture officielle du président élu Donald Trump. La cérémonie aura lieu au Capitole vendredi prochain 20 janvier à midi : Donald Trump deviendra le 45e président des Etats-Unis. Parmi les personnalités conviées, on peut citer Barack et Michelle Obama, Bill et Hillary Clinton, George Bush Junior et son épouse Laura, et Jimmy Carter. Il y aura également de nombreux invités dont des représentants d’Etats étrangers.