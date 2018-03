DERNIERE MINUTE: raid de Tsahal à Gaza

L’aviation israélienne a effectué un raid de représailles tard samedi soir sur la bande de Gaza. Plus tôt dans la soirée, quatre terroristes venus de ce territoire avaient pénétré en territoire israélien dans le but de porter atteinte aux travaux de génie militaire effectués pour l’érection de la barrière anti-tunnels. Les quatre individus ont réussi à s’enfuir après avoir mis le feu à des machines et sont retournés dans la bande de Gaza. En réponse, les appareils de Tsahal ont visé “des objectifs de qualité” appartenant au Hamas, selon le porte-parole de Tsahal.

A Tsahal on enquête pour savoir comment ces quatre terroristes ont réussi à traverser la clôture de sécurité. Ils auraient également pu être armés pour perpétrer un attentat.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90