Des dÃ©putÃ©s renouvellent leur carte dâ€™adhÃ©sion au BnÃ© Akiba

Dans le cadre d’un nouveau projet social très louable, le Bné Akiba a demandé à des anciens membres du mouvement sioniste religieux de renouveler leur carte d’adhésion. L’objectif de cette campagne a été clairement défini : utiliser leurs cotisations pour financer les activités de jeunes adhérents issus de familles démunies. Sept personnalités politiques, qui ont fréquenté le Bné Akiba dans leur jeunesse, ont déjà répondu à cet appel: le ministre de l’Education Naftali Benett, leader de Habayit Hayehoudi, le vice-ministre de la Défense Eli Ben-Dahan et deux députés de leur parti Motty Yoguev et Shouli Mouallem, ainsi que les parlementaires Revital Swid, du Camp Sioniste, Rachel Azaria, de Koulanou, et Elazar Stern, de Yesh Atid. Des hommes d’affaires ont également annoncé qu’ils comptaient renouveler leur adhésion symbolique au Bné Akiba.