Des députés juifs sur le Mont du Temple

Le projet-pilote élaboré par la police est l’officier en chef de sécurité de la Knesset est entré en application mardi matin avec la montée de deux députés juifs sur le Mont du Temple. Cela faisait un an et demi que cela n’était pas arrivé, sur ordre du Premier ministre. Yehouda Glick (Likoud) et Shouli Moualem-Refaeli (Habayit Hayehoudi) se sont dit très émus d’arpenter les parties autorisées de l’Esplanade du Temple. Avec un brin d’ironie, Yehouda Glick a voulu répondre à Moshé Gafni (Yahadout Hatorah): « J’ai une conception certes étrange mais qui veut que ce sont les terroristes qui sont responsables des attentats et non les Juifs qui se rendent sur le Mont du Temple ».

La montée de ces députés ne s’est pas faite sans réactions, puisque des militants gauchistes étaient présents près de la Porte des Maghrebins, par où entrent les Juifs, et brandissaient des pancartes portant notamment l’inscription « Descendez vite, bande de fous! » Ils montraient sans doute les pancartes du mauvais côté…

Parmi les manifestants, Hagit Ofran, de Shalom Akshav, qui est notamment chargée de la délation vers l’étranger concernant les constructions juives en Judée-Samarie. Cette activiste qui n’a toujours rien compris à ce conflit a déclaré être venue « pour empêcher que des Juifs transforment le Mont du Temple en champ de bataille d’une guerre de religions ». « Votre visite n’a d’autre but que de provoquer le monde musulman » a déclaré cette militante de la cause ennemie.

Même parmi les fervents du Mont du Temple, certains ont refusé de s’y rendre invoquant des raisons obscures. C’est le cas de Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) qui a dit refuser de se rendre sur le Mont du Temple à la dérobée, « comme un voleur ». Il s’est dit opposé à ce projet-pilote qui selon lui impose de multiples limitations et constitue une regression dans la souveraineté israélienne sur le lieu le plus sacré du peuple juif. Il a indiqué qu’il acceptera de se rendre sur l’esplanade lorsque tous les députés et ministres juifs seront autorisés à s’y rendre librement comme toute population souveraine.

Quant aux députés arabes, qui ont eux aussi obtenu l’autorisation de se rendre sur le Mont du Temple et à la mosquée Al-Aqsa – à d’autres heures – ile ne s’y rendront pas non plus mais pour d’autres raisons. Ahmad Tibi (Liste arabe unifiée) a qualifié ce projet-pilote de « provocation de la part de Binyamin Netanyahou et de la police ». « Nous nous rendrons à la mosquée quand nous le désirons, comme nous l’avons toujours fait et comme nous le ferons toujours ». Il faut rappeler que pour les Musulmans, il est inconcevable de recevoir des instruction de la part « d’infidèles », de surcroît juifs et sur le Mont du Temple! Reprenant la phraséologie de l’Autorité Palestinienne, Ahmad Tibi a accusé le Premier ministre israélien d’avoir permis « à des extrémistes juifs de droite de faire irruption dans la mosquée Al-Aqsa avec la protection de la police israélienne ». Il faut rappeler que la mosquée Al-Aqsa n’occupe qu’une petite superficie à l’extrémité sur du Mont du Temple, mais que les Musulmans, pour des raisons évidentes et profitant de l’ignorance générale, appellent désormais « Al-Aqsa » tout le Mont du Temple afin d’accuser les Juifs « d’irruption » dès qu’ils mettent les pieds sur l’Esplanade.

Vidéo:

Photo porte-parole députée Shouli Moualem