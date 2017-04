Les députés arabes soutiennent le contenu des ouvrages scolaires de l’Autorité Palestinienne

Les députés arabes à la Knesset prennent soin de ne jamais rater une occasion de montrer dans quel camp ils se situent de manière résolue.

Lors d’un colloque arabe consacré au contenu des ouvrages utilisés dans le système scolaire de l’Autorité Palestinienne, Ahmad Tibi et Hanin Zoabi ont exprimé leur soutien à l’incitation à la haine et à la violence, estimant qu’il est du droit des ‘Palestiniens’ (Ahmad Tibi) et même de leur devoir (Hanin Zoabi) d’inciter contre « l’occupation ».

Ce colloque était organisé par l’AP suite à un rapport détaillé et effrayant publié par le site Palestinian Media Watch (palwatch.org) du Dr. Itamar Marcus. Ce rapport commence à faire du bruit à l’étranger ce qui a provoqué la réunion de membres du système « éducatif » de l’AP, des responsables de l’AP, des représentants de la population arabe israélienne ainsi que plusieurs députés de la Liste arabe unifiée.

Les discussions ont été rapportées dans le quotidien Al-Hyat Al-Jadida, contrôlé par l’AP. Lors des débats, le Dr. Sabri Tzidim, chargé de « l’éducation » au sein de l’AP a demandé: « Quelle éducation désirons-nous? » Et de répondre dans la foulée: « Nous voulons une éducation qui nous mène vers la libération ». Avec tout ce que cela sous-entend.

Ahmad Tibi a justifié le contenu incitatif des ouvrages scolaires de l’AP et a accusé le système scolaire israélien d’inciter contre le ‘peuple palestinien’! Hanin Zoabi a surenchéri en déclarant qu’il n’est pas seulement du droit mais aussi du devoir humanitaire des enfants ‘palestiniens’ d’apprendre comment lutter contre « l’occupation et ses crimes.

Avec le même culot, le député Massoud Ghaneim a accusé Israël de se livrer à une « démonisation systématique de la victime palestinienne » en « falsifiant et distordant l’Histoire dans les ouvrages scolaires à destination de la jeunesse israélienne »!! Ce député est…professeur d’Histoire!

Quant à l’ancien député Taleb a-Sana, il a affirmé que le contenu des ouvrages scolaires ‘palestiniens’ est conforme au droit international puisqu’il combat contre l’occupation et les tentatives d’Israël de dissoudre l’identité ‘palestinienne’. Cqfd!

