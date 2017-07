Des députés arabes réagissent au retrait des portiques de sécurité…

Le député Massoud Ghaneïm (Liste arabe unifiée) a déclaré que le retrait des portiques à magnétomètres « est une victoire de la lutte du peuple palestinien, une victoire dans la détermination du leadership religieux et une victoire du leadersahip politique palestinien de Jérusalem ».

Son collègue Jamal Zahalka a lui-aussi exprimé sa satisfaction et exige maintenant une restitution totale au Waqf du contrôle des toutes les entrées du Mont du Temple. Il a ainsi dénoncé l’intention de placer des caméras intelligentes: « Il s’agit d’une nouvelle provocation de Binyamin Netanyahou envers les fidèles qui veulent aller prier dans la mosquée Al-Aqsa. Il est temps que le gouvernement israélien se comporte avec le respect qu’il se doit envers les lieux saints musulmans (sic). Ses provocations ont provoqué un nouveau bain de sang et il est à craindre que cela ne reprenne si le gouvernement continue à prendre des décisions offensantes pour les fidèles musulmans. La mosquée Al-Aqsa et toute la Jérusalem orientale sont des territoires occupés qui sont soumis au droit international et non à la loi israélienne. Seule la fin de l’occupation amènera la fin de la violence ». (Comme ce fut le cas avant 1967…)

Par ailleurs, le chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne Rami Hamdallah a lui-aussi exprimé son opposition à l’installation de caméras: « Nous nous opposons catégoriquement la présence d’un système de vidéosurveillance ainsi qu’à tout présence de forces de sécurité israéliennes sur le périmètre de la mosquée Al-Aqsa ». (ndlr: l’AP définit tout le Mont du Temple comme étant la mosquée Al-Aqsa).

Le Waqf a également exprimé son opposition farouche à la présence de caméras. La direction du Waqf doit se réunir mardi après-midi pour décider si les fidèles doivent se rendre à nouveau à la mosquée Al-Aqsa malgré le retrait des portiques!

Interviewé mardi matin sur les ondes de Galei Israël, le député David (Dudi) Amsallem (Likoud) a dit se sentir « humilié » par la décision du cabinet restreint. Il a expliqué pourquoi: « Je ne m’immisce pas dans les considérations techniques pour savoir quel système est le plus efficace pour assurer la surveillance et la sécurité du Mont du Temple. Mais les décideurs oublient trop souvent un élément fondamental dans ce conflit: comment nos décisions sont comprises dans la rue et dans la mentalité arabes. Quels messages nous diffusons par nos décisions. Il ne fait pas de doute que le retrait de ces portiques après quelques jours est vu par l’homme de la rue palestinien comme une capitulation d’Israël face à la violence. Il se rend compte que l’incitation, les menaces et les violences sont payantes. C’est là que je me sens humilié en tant que juif ».

Les réactions musulmanes à la décision du cabinet lui donnent entièrement raison.

