Une députée travailliste en visite en Samarie (avec vidéo)

La députée Ayelet Nahmias-Verbin (Camp Sioniste) a effectué une tournée en Samarie. Elle y a notamment rencontré le président du conseil régional Yossi Dagan et Benny Katzover qui ont guidé sa visite.

En arrivant sur place, la députée a déclaré: « Je suis venue en Samarie car sa population est formidable même si je ne partage pas ses vues sur le plan politique. Il est important de se rencontrer et de parler ».

Dans la zone industrielle de Barkan, où elle a pu voir des entreprises dans lesquelles travaillent ensemble Juifs et Arabes palestiniens, Ayelet Nahmias-Verbin a reconnu qu’il s’agit d’un modèle de coexistence et avoué que le boycott des produits de Judée-Samarie porterait atteinte aux Arabes autant qu’aux Juifs.

Elle a demandé aux dirigeants de Judée-Samarie de cesser de « délégitimer la gauche », attitude qui selon elle nuit également à la population juive de Judée-Samarie, car comme la droite, la gauche n’est pas un bloc monolithique. Elle s’est prononcée en faveur du maintien des « blocs de localités » qui selon elle « permettront de maintenir l’Etat juif et démocratique ». La députée également repris un slogan cher à la gauche, déclarant que « l’intégralité du peuple passe avant l’intégralité de la Terre ».

Yossi Dagan a dit à la députée que le problème principal concernant la Judée-Samarie réside dans l’ignorance qui règne dans certains secteurs de la population. « De nombreuses personnes ne se connaissent même pas. Il faut que la population vienne voir ce que sont la Judée, la Samarie et leurs habitants et de notre côté il nous faut connaître ceux qui sont contre notre présence ici. Mais nous nous considérons comme les disciples du Parti travailliste historique qui a produit les valeureux pionniers ».

Yossi Dagan a chaleureusement remercié la députée d’avoir fait le pas de venir en Samarie et a annoncé que des rencontres plus fréquentes se feront entre des groupes de jeunes de Samarie et de la région du centre.

Vidéo: (Aroutz 7)



Photo Miriam Alster / Flash 90