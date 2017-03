Une députée israélienne a manifesté contre l’AIPAC à Washington

Plus d’un millier de juifs de gauche ont manifesté dimanche contre la tenue de la conférence annuelle de l’AIPAC, le lobby pro-israélien. Ils marchaient sous le signe des « 50 ans d’occupation » et brandissaient des pancartes hostiles à l’AIPAC et au gouvernement Netanyahou.

Parmi les manifestants, la députée israélienne Tamar Sandberg de Meretz qui n’a pas hésité à faire le voyage pour manifester contre son pays depuis l’étranger.

La plupart des manifestants étaient membres de l’organisation juive américaine ‘If Not Now’ qui s’oppose farouchement au soutien des Juifs américains à Israël. Ils ont tenté de bloquer l’accès au bâtiment où se tient le congrès mais la police ainsi que le service d’ordre sont intervenus.

« Les Juifs ne seront libres que lorsque les Palestiniens le seront », pouvait lire parmi les absurdités brandies par ces manifestants.

Photo Avi Ohayon / GPO / Flash 90