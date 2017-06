Une députée arabe de la Knesset va parler contre Israël à l’ONU

A l’initiative de le commission de l’ONU pour les droits des ‘Palestiniens’, un forum doit avoir lieu prochainement à New York sur le thème « Mettre fin à l’occupation », pour marquer le cinquantenaire de la Guerre des Six Jours. Parmi les personnes qui s’exprimeront dans le cadre de ce forum, il y aura Aïda Toumah-Suleiman, députée sur la Liste arabe unifiée à la Knesset! Avec elle seront également présents Hagaï Elad, directeur-général de B’Tselem, l’ancien ministre travailliste Shlomo Ben-Ami et Saeb Arekat, secrétaire-général de l’OLP.

Le premier jour de ce colloque sera placé sous le thème « Fin de l’occupation, chemin vers l’indépendance, justice et paix pour les ‘Palestiniens' »!!

A l’annonce de la présence active de la députée, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a fermement dénoncé le fait qu’une députée de la Knesset déshonore ainsi sa fonction en collaborant avec les ennemis d’Israël ». Il qualifié de « honte » la participiation d’Aïda Toumah-Suleiman à ce forum.

De son côté et se sentant protégée à la fois par son immunité et le laxisme israélien, la députée a eu le culot de réagir en disant que les propos de Dany Danon « ont franchi toutes les lignes rouges ». « Il est temps de dévoiler le vrai visage hideux de l’occupation, et mon rôle est de clamer en tout lieu mon souhait de voir s’établir un Etat ‘palestinien sur les lignes de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale », a déclaré la députée qui vit aux dépens de l’Etat qu’elle souhaite voir disparaître.

Photo Hadas Parush / Flash 90