La députée Anat Berko dénonce l’hypocrisie des députés arabes

« Les députés arabes ont une nouvelle fois montré leur vrai visage hypocrite: ce n’est pas le bien des Arabes qu’ils souhaitent mais le mal des Juifs », a déclaré la députée Dr. Anat Berko (Likoud).

« Ces députés n’ont rien fait durant six ans pour venir en aide à la population syrienne martyrisée, alors que des centaines de milliers de personnes mourraient à quelques dizaines de kilomètres d’ici! Ils ne sont pas sortis une seule fois dans les rues pour manifester et demander aux pays arabes de faire cesser le bain de sang.. Et voici aujourd’hui qu’ils préfèrent apporter leur soutien au président Assad et au Hezbollah qui sont responsables de tant de massacres!

Par contre ce qui les intéresse et leur prend beaucoup d’énergie c’est par exemple de lutter contre la loi des muezzins ou de voyager à l’étranger pour appeler au boycott d’Israël en profitant de passeports diplomatiques.

L’ordre de leurs priorités n’est pas dû au hasard: ce ne sont pas la vie humaine ou les droits de l’homme qui les intéresse, mais uniquement leur haine abyssale contre l’Etat d’Israël et ses habitants juifs ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90